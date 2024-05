'Red Bull gooit deur dicht voor Sainz en kiest voor Perez.'

Het is nog altijd niet duidelijk waar Carlos Sainz volgend jaar rijdt. De Spaanse coureur beschikt over een aflopend contract bij Ferrari, en hij kijkt naar zijn mogelijkheden. Het lijkt er nu wel op dat hij geen kans meer maakt op een zitje bij het team van Red Bull Racing.

Afgelopen winter werd bekend dat Ferrari het contract van Sainz niet gaat verlengen. De Spanjaard wordt volgend jaar vervangen door Lewis Hamilton. Sainz werd in de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met andere teams. Zijn naam viel onder meer bij Red Bull, Mercedes en bij Audi. De Duitse renstal betreedt de Formule 1 in 2026, ze dopen het team van Sauber dan om tot het fabrieksteam.

Perez

Volgens het Duitse medium F1-Insider kan Sainz nu in ieder geval één optie wegstrepen. Het medium meldt dat Red Bull de deur heeft dichtgegooid. De Oostenrijkse renstal lijkt het plan te hebben om Sergio Perez een contractverlenging te geven, wat dus betekent dat de line-up niet gaat veranderen. Volgens F1-Insider lijkt er bij Mercedes slechts een eenjarig contract klaar te liggen voor Sainz. Het medium meldt dat teambaas Toto Wolff flexibel wil blijven voor als Max Verstappen toch op de markt komt, of als blijkt dat Andrea Kimi Antonelli klaar is voor het echte werk.

Audi

Sainz wordt al geruime tijd in verband gebracht met het Audi-project. Hij en Nico Hülkenberg werden gezien als de ideale line-up. Hülkenberg maakte vorige week bekend dat hij volgend jaar de stap zet naar Sauber, wat in 2026 Audi wordt. Volgens F1-Insider wil Audi niet te lang wachten op Sainz, het medium meldt dat de Duitsers in Monaco antwoord willen krijgen van Sainz.