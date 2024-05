Red Bull gaat RB17 onthullen op Goodwood

Het team van Red Bull Racing viert dit jaar hun twintigste seizoen in de Formule 1. Ze vieren dit jubileum op veel verschillende manier, en ze hebben nu ook aangekondigd dat ze aanwezig zullen zijn op het Goodwood Festival of Speed. Daar zullen ze het doek trekken van de RB17.

De RB17 is de eerste straatauto van Red Bull. Er wordt hard gewerkt aan de Hypercar en Adrian Newey focust zich nu volledig op dit project. Op vrijdag 12 juli zal Red Bull de RB17 gaan onthullen tijdens het iconische Goodwood Festival of Speed. Na de onthulling zal de wagen de rest van het weekend te zien zijn in de Cathedral Paddock op het terrein van Goodwood. Red Bull neemt daarnaast nog meer auto's mee.

Ze zullen op Goodwood hun twintigste seizoen in de Formule 1 gaan vieren. Ze nemen meerdere Formule 1-wagens uit hun geschiedenis mee en David Coulthard, teambaas Christian Horner en democoureur Patrick Friesacher zijn sowieso aanwezig. Red Bull zal op een later moment nog meer coureurs gaan aankondigen. Meerdere iconische Red Bull-bolides zullen de heuvel van Goodwood gaan beklimmen en er zal een stil worden gestaan bij de successen van de Oostenrijkse renstal.

The Goodwood #FOS is set to welcome #RedBull as a major presence in 2024, in celebration of ‘Red Bull culture in racing’, which will include the world debut of the #RB17 hypercar. https://t.co/Q1Yfxn3DMR