Perez ontvangt gridstraf en verliest derde startplek

Sergio Perez heeft de derde startplek verloren. De Mexicaan moest zich bij de stewards melden voor het blokkeren van Nico Hülkenberg in de kwalificatie. De stewards oordeelden dat Perez de regels had overtreden en dat levert hem nu een gridstraf van drie plaatsen op.

Perez en Hülkenberg kwamen elkaar tegen in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Volgens de stewards kwam Hülkenberg de Red Bull van Perez tegen in bocht dertien. De Duitser was bezig met een snelle ronde en hij moest van de racelijn afwijken omdat Perez op de apex reed. De stewards merkten op dat Perez niet werd gewaarschuwd door zijn team en ze stellen dat het een onnodige actie was. Daarom hebben ze besloten om een gridstraf uit te delen, iets wat volgens hen gepast is in deze situatie.