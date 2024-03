Verstappen reageert op uitspraken vader Jos: "Hij is geen leugenaar"

Het ging de afgelopen week veelvuldig over Max Verstappen in de Formule 1. Zijn vader Jos Verstappen had zich kritisch uitgelaten over Christian Horner, de teambaas van zijn zoon. In Jeddah reageert de regerend wereldkampioen voor het eerst op de woorden van zijn vader, hij stelt dat hij geen leugenaar is.

De rel rondom Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kreeg afgelopen weekend in Bahrein een opvallend staartje. Jos Verstappen liet zich tegenover De Telegraaf en de Daily Mail enorm kritisch uit over Horner. Hij stelde dat Horner ervoor zorgt dat het team uit elkaar valt en hij stelde dat de teambaas niet in de slachtofferrol moest kruipen. Zijn woorden zorgden ervoor dat Max Verstappen afgelopen week zelfs in verband werd gebracht met een transfer naar Mercedes.

Close

In Jeddah kreeg Max Verstappen voor het eerst de kans op zelf te reageren op de woorden van zijn vader. De Red Bull-coureur werd door de internationale media gevraagd wat hij ervan vindt dat zijn vader dit soort dingen roept: "Hij is mijn vader en we zijn heel erg close. We bellen elkaar elke dag, maar tegelijkertijd ben ik ook niet iemand die overal over praat. Ik wil gewoon maar steeds beter rijden. Als er issues waren, hebben we altijd geprobeerd die op te lossen met het team."

Recht voor zijn raap

Verstappen heeft het dus niet echt over de uitspraken gehad met zijn vader. Hij durft dan ook niet te zeggen of Jos Verstappen nog steeds achter deze woorden staat: "Dat heb ik hem niet gevraagd. Ik ken hem niet anders als iemand die recht voor zijn raap is. Hij is uitgesproken, maar geen leugenaar. Zoveel is zeker. Wat kan ik er verder nog over zeggen? Ik denk dat het vooral belangrijk is om te praten over de geweldige auto die we hebben, dat leek niemand te doen in de afgelopen dagen."