Perez denkt dat er niet meer mogelijk was

Sergio Perez maakte vandaag het feest voor Red Bull Racing compleet. De Mexicaanse coureur vocht zichzelf naar de tweede plaats, achter zijn teamgenoot Max Verstappen. Perez was hier tevreden mee en hij stelde dat dit het maximale haalbare resultaat was in de race.

Perez wist zich goed door het veld heen te vechten in Bahrein. De Mexicaanse coureur vocht meerdere mooie duels uit en na de pitstops vond hij zichzelf terug op de tweede plaats. Zijn achterstand op zijn teamgenoot Max Verstappen was echter zeer groot en hij kon de aanval dus niet gaan openen. Perez hield zijn hoofd koel in de woestijn en hij reed met gemak door naar het podium.

Tricky

Na afloop keuvelde hij eventjes wat bij met Max Verstappen en bekeek hij zijn RB20. Daarna mocht hij zich gaan melden bij interviewer van dienst David Coulthard: "Ik denk dat dit het maximale is wat wij vandaag hebben kunnen bereiken. Het was best een tricky race, vooral met het managen van de banden. Er zijn genoeg dingen die van deze race kunnen leren voor de rest van het seizoen. Over het algemeen was het een goede start van dit nieuwe seizoen."

Glijden

Voor Perez was het geen foutloze race. De Mexicaan ondervond wat hinder van een paar kleine probleempjes, na afloop besprak hij dit ook met zijn teamgenoot Verstappen in de cool down-room. Aan Coulthard legde hij het ook uit: "We waren soms een beetje aan het glijden, maar dat hing echt van de compound af. We hadden ook een paar probleempjes met het enginebraking en de driveability. Hier is dat niet heel fijn."