Ferrari deelt eerste teaser van nieuwe auto

Het team van Ferrari speelde deze week een hoofdrol in de Formule 1. De iconische Italiaanse renstal plukte Lewis Hamilton weg bij Mercedes voor 2025. Ze houden het momentum nog eventjes vast na deze spectaculaire move, want ze delen nu de eerste teaser van de nieuwe wagen.

Ferrari zorgde donderdag voor een schokgolf door bekend te maken dat ze Lewis Hamilton hebben gecontracteerd voor het volgende jaar. Ze houden de aandacht nog even vast, want ze hebben de eerste teaser gedeeld van hun nieuw wagen. Op sociale media delen ze een foto van een wiel van de nieuwe auto. Wat direct opvalt, is dat Ferrari waarschijnlijk gaan rijden met rode wieldoppen. Ook de kleur komt terug in de wieldop, dit hint mogelijk op gele accenten op de nieuwe livery.