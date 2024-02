Wie kunnen Lewis Hamilton opvolgen bij Mercedes?

Gisteravond kwam het grote nieuws naar buiten: Lewis Hamilton gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari. Hij vertrekt na elf jaar bij Mercedes en bij de Duitse renstal laat hij een enorme leegte achter. Mercedes moet op zoek naar een opvolger en GPToday.net zet een aantal mogelijkheden op een rijtje.

Carlos Sainz

De komst van Hamilton zorgt ervoor dat Carlos Sainz na dit seizoen vertrekt bij Ferrari. Met de tweevoudig Grand Prix-winnaar komt er een interessante naam op de markt. Sainz heeft in de afgelopen jaren laten zien dat hij zeer solide kan presteren en dat hij zijn teamgenoot kan verslaan. Voor Mercedes is Sainz een veilige keuze, want hij kan George Russell het zeker lastig gaan maken. Maar er liggen meerdere kapers op de kust, Audi is immers ook nog op zoek naar een topcoureur.

Alexander Albon

Aangezien er na dit seizoen veel contracten aflopen, zijn er veel mogelijkheden voor Mercedes. Eén van de meest genoemde namen is Alexander Albon. De Thaise Brit beschikt over een aflopend contract bij Williams en hij presteerde vorig jaar extreem goed. Hij greep vrijwel elke kans aan om punten te pakken en hij liet zijn teleurstellende Red Bull-verleden achter zich. Daarnaast rijdt Williams ook met Mercedes-krachtbronnen en werkte teambaas James Vowles in het verleden ook bij Mercedes. De lijntjes zijn dus kort.

Fernando Alonso

Ook tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso beschikt over een contract dat eind dit jaar afloopt. De Spanjaard voelt zich overduidelijk op zijn plek bij Aston Martin, maar hij maakt er geen geheim van hij nog altijd wil winnen. Bij Mercedes is het makkelijker om te winnen dan bij Aston Martin, dus het is vrijwel onvermijdelijk dat de naam van Alonso dit jaar gaat vallen bij de Duitse renstal.

Esteban Ocon

Iemand die wel al een band heeft met Mercedes, is Esteban Ocon. De Alpine-coureur was in het verleden onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes en hij deed het vorig jaar niet heel slecht. Opvallend genoeg onthulde Gwen Lagrue enkele weken geleden nog dat Mercedes nog steeds betrokken is bij de loopbaan van Ocon. De Fransman kent het team, maar hij geldt vanzelfsprekend niet als de droomkandidaat.

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes kan er ook voor kiezen om één van hun eigen talenten de kans te geven. Mick Schumacher en Frederik Vesti maakten in het afgelopen jaar geen enorme indruk, maar in geval van nood zouden ze kunnen inspringen. Mercedes kan echter ook gaan stunten, want ze hebben toptalent Andrea Kimi Antonelli onder contract staan. De piepjonge Italiaan debuteert dit jaar in de Formule 2 en de verwachtingen zijn huizenhoog. Iedereen gaat ervan uit dat Antonelli bij een titel gaat debuteren in de Formule 1, dus Mercedes kan direct inzetten op hun nieuwe golden boy. De kans is klein, maar alles is mogelijk vandaag de dag.

Valtteri Bottas

Een andere mogelijkheid is Valtteri Bottas. De Finse coureur heeft een verleden bij Mercedes en hij kent dus ook alle werknemers zeer goed. In zijn Mercedes-jaren toonde hij zich de ultieme wingman en hij was dan ook zeer belangrijk in de succesjaren van Hamilton. Bronnen vanuit Mercedes melden aan GPToday.net dat Bottas inderdaad een optie is voor Mercedes. Hij beschikt over een aflopend contract bij Sauber en hij komt dus op de markt.