Mercedes nog steeds betrokken bij loopbaan Ocon

Esteban Ocon gaat dit jaar weer op jacht naar successen met Alpine. De Franse coureur barst van de ambitie en hij weet dat hij overal op de grid nog in de gaten wordt gehouden. Het team van Mercedes beweert namelijk dat ze nog steeds betrokken zijn bij Ocons loopbaan.

Ocon was jarenlang onderdeel van de opleidingsploeg van Mercedes. Hij zette zijn eerste stappen in de Formule 1 dan ook bij Manor en Force India, teams die reden met een Mercedes-krachtbron. In 2019 stond hij aan de zijlijn, maar toen fungeerde hij wel als reservecoureur van Mercedes. In 2020 maakte hij de overstap naar het toenmalige Renault en sindsdien rijdt hij voor het team dat nu onder de naam van Alpine op de grid staat.

Bij het team van Mercedes houden ze Ocon dan ook goed in de gaten. Gwen Lagrue gaat over het juniorenprogramma van Mercedes en hij laat aan The Race weten hoe er momenteel wordt gewerkt met Ocon: "Hij is nog steeds heel erg met ons verbonden. Hij is een Alpine-coureur en hij geeft al zijn aandacht aan Alpine, maar wij managen nog steeds zijn loopbaan. Er zijn slechts twintig plekjes in de Formule 1 en in zekere zin werken we allemaal samen voor het belang van de sport. Wij hebben een goede relatie met onder meer Alpine. We proberen altijd de beste oplossing te vinden voor het team en de coureur."