Aston Martin sluit grote nieuwe kledingdeal

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de nieuwe auto's, maar er worden ook belangrijke deals gesloten. Het team van Aston Martin heeft nu in ieder geval een grote kledingdeal gesloten.

De Britse renstal heeft namelijk bekend gemaakt dat ze een nieuwe kledingpartner hebben gevonden voor het aankomende seizoen. Ze hebben een grote deal gesloten met OMP, onderdeel van de Racing Force Group. OMP zal de racepakken van Fernando Alonso en Lance Stroll gaan verzorgen. Ook de overalls van de monteurs worden verzorgd door OMP. De coureurs krijgen de beschikking tot custom-made handschoenen, schoenen en brandvrij ondergoed.

We are pleased to announce the start of a new partnership with OMP, a leading brand of Racing Force Group.@ompracing will supply racewear for our drivers and mechanics from 2024.



