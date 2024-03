Compliment voor Verstappen: "Zie geen verschil met Schumacher"

Max Verstappen maakt ook dit jaar weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlander is het nieuwe seizoen begonnen met twee simpele zeges. Ook Christian Danner is onder de indruk, hij durft zelfs te stellen dat er eigenlijk geen verschillen meer zijn tussen Verstappen en Michael Schumacher.

Verstappen is in zijn loopbaan wel vaker vergeleken met grote namen uit het verleden. De Nederlander heeft zich daar nooit druk om gemaakt, maar in de afgelopen jaren regende het soms vergelijkingen. De prestaties van Verstappen doen veel kenners denken aan grootste prestaties uit het verleden. Nu Verstappen het nieuwe seizoen is begonnen met zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië, ontvangt hij weer veel complimenten.

Ook oud-coureur Christian Danner is enorm te spreken over de resultaten van Verstappen. Hij is dan ook van mening dat men Verstappen makkelijk kan vergelijken met andere wereldkampioenen. Bij Servus TV doet hij dat: "Schumacher en Hamilton kregen precies wat ze nodig hadden. Ze kregen niet alleen een technisch snelle auto, maar ook een auto die precies deed wat ze wilden. Deze megasterren wisten dat altijd goed voor elkaar te krijgen."

Danner ziet iets soortgelijks gebeuren bij Verstappen. Volgens de voormalig coureur valt Verstappen het best te vergelijken met Schumacher: "Als je ze gaat vergelijken, dan zie ik niet echt een verschil tussen Schumacher en Verstappen. Max is wat jonger en ik zou zeggen dat hij nu wat relaxter is dan Schumacher was, als ik mij het goed kan herinneren kon hij soms ontploffen. Hamilton is een andere jongen die zijn sociale leven een beetje op de voorgrond plaatst. Hoe kleurrijker de coureurs zijn, des te beter dat is."