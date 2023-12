Leclerc staat vierkant achter Verstappen: "Dat zou oneerlijk zijn"

Max Verstappen werd dit jaar met speels gemak wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur verkeerde in bloedvorm en hij werd met twee vingers in zijn neus wereldkampioen. Critici stellen dat Verstappen het makkelijk had, maar volgens Charles Leclerc klopt hier niets van.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing braken dit seizoen zeer veel records in de koningsklasse van de autosport. Verstappen en zijn teamgenoot Sergio Perez wonnen dit jaar bijna alle Grands Prix in de Formule 1. Alleen in Singapore wist Red Bull niet te winnen, daar werden ze verslagen door Ferrari-coureur Carlos Sainz. Criticasters zeggen dan ook dat Verstappen profiteerde van zijn oppermachtige Red Bull-bolide.

Verstappens collega's vinden dit meestal onzin. Ook Ferrari-coureur Charles Leclerc kan zich niet vinden in dit soort beweringen. In gesprek met Auto, Motor und Sport staat Leclerc vol achter Verstappen: "Het zou heel erg oneerlijk zijn om dat te beweren. Natuurlijk zit hij in een comfortabele positie, maar om daar te komen heeft hij veel werk moeten verzetten. Ze hebben gewoon goed werk geleverd om te komen waar ze nu zijn. Daar heb ik veel respect voor. Nu moeten wij gewoon eventjes ons best gaan doen om hem in te halen in de toekomst."