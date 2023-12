Sauber presenteert verrassende nieuwe teamnaam

De FIA heeft zojuist de startlijst voor het aankomende Formule 1-seizoen bekend gemaakt. Zoals verwacht staan er twee teams onder andere namen op de startlijst. AlphaTauri krijgt een andere naam, maar staat nu nog als AlphaTauri RB op de startlijst. Alfa Romeo heeft een weinig verrassende nieuwe naam gedeeld.

Alfa Romeo vertrekt als hoofdsponsor en dat betekent dat het team gewoon weer Sauber gaat heten. Ze bundelen de krachten met hun huidige titelsponsor Stake en het streamingsplatform Kick. Kick stond ook dit jaar al in een aantal races op de auto, maar nu komt het ook voor in de teamnaam. Het team heet officieel Stake F1 Team Kick Sauber. Daarnaast luister het chassis ook naar de naam 'KICK Sauber'. Het streamingsplatform krijgt dus een grotere rol binnen het team.

BREAKING: Sauber Group and @KickStreaming join forces.



KICK to acquire naming rights of chassis for 2024 and 2025.



Read more. ⬇️