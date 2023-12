Withete Wolff woest op FIA: "Dit was een persoonlijke aanval!"

Het onderzoek van de FIA naar Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn vrouw Susie zorgde vorige week voor veel ophef. De FIA stopte het onderzoek na een paar dagen, maar ze hadden wel veel schade aangericht. Wolff is woedend en hij stelt dat het ging om een persoonlijke aanval.

Autosportfederatie FIA opende vorige week dinsdag een onderzoek naar mogelijke belangenverstrengeling. Het onderzoek volgde nadat er in Business F1 Magazine werd gesuggereerd dat meerdere teambazen zich zorgen zouden maken over de nauwe band tussen Wolff en de FOM. Aangezien Susie Wolff werkzaam is voor de F1 Academy, vreesde men dat Mercedes-teambaas Wolff vertrouwelijke informatie zou ontvangen.

Schokkend

Na een paar dagen besloot de FIA het onderzoek niet door te zetten. De schade was echter al aangericht en Mercedes kijkt naar mogelijke juridische stappen. Wolff hield zich koest, maar nu heeft hij bij Sport Bild voor het eerst gereageerd: "Na tien jaar als teambaas ben ik wel wat gewend en niet zo snel meer te verrassen. Dit verhaal was echter wel schokkend. Als ik onder vuur lig, is dat geen probleem. Ik heb een dikke huid. Maar als je achter mijn familie aangaat, dan is het een ander verhaal. Dan je te ver. Het was een persoonlijke aanval. Toen ik het hoorde zat ik in een technische vergadering. Die heb ik direct verlaten om info te verzamelen, die was er echter niet omdat de FIA niets had laten weten."

Professioneel

De informatie van de FIA kwam echter nooit naar buiten, de autosportfederatie deelde amper informatie over het onderzoek. Sport Bild vraagt dan ook aan Wolff of hij weleens over de sport praat met zijn vrouw: "We komen allebei uit de autosportwereld en benzine zit in ons bloed. We zijn echter professioneel genoeg om vaktechnische dingen uit elkaar te houden. Ik zie ook niet dat ons werk veel overlap heeft. We hebben drie kinderen, dus je kan je voorstellen dat we andere dingen hebben."