Domineerde Red Bull? "Hun voorsprong was helemaal niet zo groot"

Het team van Red Bull Racing had dit seizoen de touwtjes in handen in de Formule 1. De voorsprong op de concurrentie was zeer groot en de renstal wist slechts één Grand Prix niet te winnen. Jacques Villeneuve is echter van mening dat er helemaal geen sprake was van dominantie.

Red Bull kende één van de meest succesvolle seizoenen die de sport ooit heeft gezien. Ze wonnen alleen niet in Singapore, maar verder vulden ze elk weekend hun prijzenkast. Max Verstappen stak met kop en schouders boven de rest van het veld uit. Hij kende een enorme zegetocht waarbij hij elk weekend een nieuw record op zijn naam schreef en waar hij soms bijna een minuut voorsprong had op zijn concurrenten.

De kenners spraken van een enorme dominantie, maar Jacques Villeneuve vindt dat nogal overdreven. De Canadese wereldkampioen spreekt zijn opvallende opvatting uit bij PlanetF1: "Red Bull staat helemaal niet zo ver voor op de rest van het veld. Alles poles die ze hebben gepakt waren met één tiende of een halve tiende voorsprong. Heel erg close! Dat is gewoon geen dominantie. Het lijkt niet op de jaren van Mercedes, waar ze een halve seconde voor lagen op de rest. Dat vond iedereen prima en toen was het voor helemaal niemand een probleem."