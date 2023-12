Alpine zit Red Bull dwars: "Dat is onacceptabel"

Er is in de Formule 1 nog steeds veel te doen over de nieuwe motorreglementen van 2026. Dat jaar zullen de krachtbronnen er heel anders uit gaan zien en worden ze veel groener. Red Bull maakt zich zorgen en ze willen verandering zien, Alpine zit echter dwars.

Red Bull maakt zich al geruime tijd zorgen over de nieuwe motorreglementen voor 2026. In dat jaar gaan er nieuwe regels gelden waarbij het vermogen voor de helft afkomstig is uit een verbrandingsmotor en voor de helft uit een elektrische aandrijving. Bij het team van Red Bull vreest men voor 'Frankenstein-auto's' omdat de hoeveelheid luchtweerstand fors omlaag zal gaan. Red Bull wil de verdeling van het vermogen iets aanpassen om raar gedrag van de auto te voorkomen.

Zorgen delen

Bij Alpine zit niemand daar op te wachten. Interim teambaas Bruno Famin vindt het een onzinnig idee en hij laat zich er nu kritisch over uit bij Motorsport.com: "We delen die zorgen natuurlijk allemaal. We werken ook met zijn allen samen om de juiste regels op te stellen voor de auto's zelf. Als je het hebt over energiemanagement, dan kunnen we daar in de komende maanden nog wel aan werken. In dat opzicht hebben we geen haast."

Onacceptabel

Volgens Famin is het te laat om nu iets aan te passen. De Fransman stelt dat alles en ieder al bezig is, maar dat er wel kan worden gesproken over de chassisregels: "Alle motorfabrikanten zijn momenteel al hard aan het werk. Ze hebben al belangrijke keuzes gemaakt voor het ontwerp van de krachtbron en de technologie die ze willen ontwikkelen. Als we nu nog dingen gaan veranderen aan het motorreglement, dan zou dat niet goed zijn. Dat is zelfs onacceptabel."