Sauber maakt zich geen zorgen over toenemende Audi-geruchten

Er heerst weer veel onduidelijkheid over de komst van Audi. De Duitse autobouwer betreedt in 2026 de sport als motorpartner van Sauber, maar recente geruchten zorgen voor onrust. Bij Sauber maakt men zich geen zorgen en verwachten ze in 2026 gewoon op de grid te staan met een Audi-krachtbron.

Audi kondigde in 2022 hun komst naar de Formule 1 aan. De Duitsers betreden in 2026 de sport als er nieuwe motorreglementen gaan gelden. Ze worden vanaf dat jaar de motorleverancier van Sauber en dat betekent dus dat het Zwitserse team als fabrieksrenstal op de grid zal staan. Toch lijkt niet alles zeker, want er gaan veel geruchten rond over de komst van Audi.

Er zou binnen het bedrijf twijfel bestaan over de plannen. De nieuwe CEO Gernot Döllner is geen fan van het Formule 1-project en volgens Duitse media zou men er zelfs over nadenken om de stekker er uit te trekken. Volgens Sauber -teamvertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi is er niets aan de hand. Daar is hij nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "We hebben altijd al gezegd dat de beslissing om in de Formule 1 te stappen niet is gemaakt door individuen, maar door het bestuur van Audi. De raad van bestuur van Audi en de Volkswagen Group bevestigden dat. De toewijding is aanwezig."