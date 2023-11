Deze coureurs komen in actie tijdens de Post Season Test

Het Formule 1-seizoen kwam afgelopen weekend ten einde in Abu Dhabi. Maar, dat betekent niet dat alle teammedewerkers en coureurs al op vakantie kunnen gaan. Vandaag wordt er op het circuit van Yas Marina namelijk de post season test afgewerkt. Alle teams moeten twee auto's inzetten bij de test die de hele dag duurt.

Rookietest

De teams moeten allemaal één auto reserveren voor een rookie. Dat betekent dat de jongelingen een hele dag de kans krijgen om zichzelf te laten zien. Alleen het team van Alfa Romeo heeft nog niet bekend gemaakt wie er zal gaan rijden, maar het is aannemelijk dat Theo Pourchaire zal gaan rijden. De meeste teams kiezen voor de rookies die ook in actie kwamen tijdens de eerste vrije training in Abu Dhabi. Alleen Ayumu Iwasa en Franco Colapinto reden niet in VT1.

Deze rookies komen vandaag in actie:

Red Bull Racing: Jake Dennis

Mercedes: Frederik Vesti

Ferrari: Robert Shwartzman

McLaren: Patricio O'Ward

Aston Martin: Felipe Drugovich

Alpine: Jack Doohan

Williams: Franco Colapinto & Zak O'Sullivan

AlphaTauri: Ayumu Iwasa

Alfa Romeo: NNB

Haas: Oliver Bearman

Bandentest

Alle tien de teams moeten ook een auto inzetten voor een bandentest voor bandenleverancier Pirelli. Het is de bedoeling dat de vaste coureurs hier de auto besturen. Alleen het team van Haas kiest ervoor om een andere coureur in te zetten, hier zal Pietro Fittipaldi plaatsnemen achter het stuur. Alleen de teams van McLaren en Alfa Romeo hebben nog niet bevestigd wie er zal gaan rijden.

Deze coureurs komen in actie bij de bandentest:

Red Bull Racing: Sergio Perez

Mercedes: George Russell

Ferrari: Carlos Sainz & Charles Leclerc

McLaren: NNB

Aston Martin: Lance Stroll & Fernando Alonso

Alpine: Esteban Ocon

Williams: Alexander Albon

AlphaTauri: Daniel Ricciardo & Yuki Tsunoda

Alfa Romeo: NNB

Haas: Pietro Fittipaldi