"Horner trots op Verstappen en geeft foutje toe".

Max Verstappen schreef afgelopen weekend de Grand Prix van Emilia-Romagna op zijn naam. De Nederlander kreeg het zeker niet cadeau, en hij moest er hard voor knokken. Christian Horner geeft toe dat Red Bull een foutje had gemaakt eerder in het weekend.

Red Bull beleefde een zwaar weekend in Imola. De Oostenrijkse renstal worstelde met zo ongeveer alles in de drie vrije trainingen. Verstappen klaagde steen en been op vrijdag, maar in de kwalificatie liet hij zijn talent weer zien. Tot verbazing van velen pakte hij de pole position, en daar was hij enorm trots op. Verstappen worstelde in de slotfase van de race met bandenproblemen, en daardoor kon Lando Norris heel dichtbij komen.

Teamprestatie

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner haalde opgelucht adem toen Verstappen eenmaal op de finish was genomen. De Brit was apetrots in gesprek met Viaplay: "Het is een geweldige teamprestatie. We draaiden de vrijdag om in de pole position en de overwinning. Het was een zwaarbevochten zege, vooral omdat Lando nog kwam aanstormen in de slotfase. Max was echt fenomenaal en hij maakte geen enkele fout in de laatste 25 rondjes. Zo pakten we een moeilijke en belangrijke zege."

Foutje

Horner stelt dat Red Bull eerder in het weekend een foutje had gemaakt waardoor Norris in de race dichtbij kon komen. De Britse teambaas legt het uit: "In de eerste helft van de race hadden we alles onder controle, maar met nog maar twintig rondjes te gaan versnelde Lando ineens. Je hoorde Max over de boordradio klagen over de voorbanden en de temperatuur. De banden waren nogal hard en we hadden ze op de vrijdag niet getest. Achteraf gezien is dat misschien een fout geweest en hadden we meer informatie nodig."