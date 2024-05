Sainz baalt als een stekker: "Hadden een paar probleempjes"

Carlos Sainz hoopte vandaag op een goed resultaat in Imola. De Spanjaard wilde de Tifosi belonen, maar hij kwam op een enigszins onzichtbare vijfde plaats over de streep. Na afloop van de race gaf Sainz toe dat hij allesbehalve tevreden was met zijn resultaat.

Sainz startte de race op de tweede startrij, en hij hoopte de aanval te kunnen openen op de wagens voor hem. Niets bleek minder waar te zijn, want hij moest vooral vechten met de McLaren van Oscar Piastri. Uiteindelijk kwam hij achter de Australiër over de streep. Sainz was niet tevreden, en daar was hij na afloop goudeerlijk over. Hij wil verbetering zien, want anders wordt het een lastige strijd.

Na afloop van zijn race was Sainz nog een beetje aan het balen. De Spaanse Ferrari-coureur sprak zich uit in gesprek met de Britse tak van Sky Sports: "Het langer op de baan blijven had uiteindelijk geen nut, want Oscar pakte de undercut. De snelheid was niet geweldig vandaag, en daar ben ik niet blij mee. Na de kwalificatie zagen we iets op de auto wat niet werkte zoals verwacht. We hadden ook een paar probleempjes. Over het algemeen gingen de dingen niet helemaal goed, en in zo'n thuisrace ben ik daar niet blij mee. Ik weet zeker dat we het voor Monaco om kunnen keren en dat we de issues kunnen vinden."