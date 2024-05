Dag 3 in Imola: Vettels historische heldenverering

Gisteren werd op het circuit van Imola de Grand Prix van Emilia-Romagna verreden. De zege ging naar Max Verstappen, die Lando Norris wist te verslaan na een spannend duel. Toch vond het hoogtepunt al veel eerder op de dag plaats, Sebastian Vettel zorgde voor kilometers aan kippenvel.

Het publiek in Imola was nog net niet in slaap gevallen, toen Max Verstappen ineens veel tijd begon te verliezen. Hij had problemen met zijn banden, waardoor Lando Norris gevaarlijk dichtbij wist te komen. De Brit joeg op zijn Nederlandse maatje, maar hij maakte een ieniemienie foutje. Hierdoor kwam Norris net een rondje te kort om Verstappen echt aan te vallen. Het publiek gaf ze applaus, maar het absolute hoogtepunt van de dag hadden ze toen allang gezien.

Eerbetonen

Het raceweekend in Imola stond in het teken van Ayrton Senna en Roland Ratzenberger. Dertig jaar geleden verongelukten beide coureurs tijdens het gitzwarte weekend in Italië. Senna is nog altijd een legende, en het regende dan ook eerbetonen in Imola. Veel teams reden met speciale stickers op hun auto's, coureurs reden met balaclava's in de kleuren van Senna, en Pierre Gasly reed met het iconische helmdesign van Senna.

Al die eerbetonen vielen in het niet bij de acties van Sebastian Vettel. De Duitser is inmiddels alweer bijna twee jaar gepensioneerd, maar hij heeft de racewereld nog lang niet achter zich gelaten. Vettel is zeker niet meer elk weekend op het circuit, maar als hij er is, dan doet hij wat bijzonders. De viervoudig wereldkampioen nam het voortouw in het herdenken, en alle coureurs volgden hem.

Op donderdag rende hij met alle coureurs over de baan in speciale Senna-shirtjes. Ook Max Verstappen was aanwezig, maar het shirtje dat voor hem was bedoeld, was volgens Braziliaanse media gestolen. Op zondag gaf Vettel het mooiste eerbetoon van het weekend. Vlak na de drivers parade betrad Vettel de baan, niet in zijn gewone kloffie, maar in een knalgeel racepak.

Kippenvel

Vettel had zijn vrienden van Jens Munser Design aan het werk gezet, want op zijn hoofd had hij een prachtige helm in de kleuren van Senna, zichzelf én Ratzenberger. Vettel zwaaide naar het publiek, en kroop in een McLaren MP4/8 uit 1993. Het was de laatste McLaren uit de loopbaan van Senna. De wagen is inmiddels in het bezit van Vettel, hij reed er al eerder mee op Goodwood, en de Duitser verzorgde een waanzinnige demorun.

Vettel trapte meteen het gas in, en het leek wel alsof er oude tijden tot leven kwamen. De viervoudig wereldkampioen deed niet rustig aan, en hij jakkerde over de baan. Het geluid deed de fans terugverlangen naar het verleden, en Vettel had nog iets bedacht. Hij frommelde halverwege zijn run een Braziliaanse vlag uit de cockpit, en stak deze in de lucht. Het was een eerbetoon aan Senna, en het kippenvel verscheen op de armen van iedereen die het tafereel aanschouwde.

Vlaggen

Wat er daarna gebeurde, zorgde pas echt voor kippenvel. Vettel deed zijn arm omlaag, borg de Braziliaanse vlag op, en stak een Oostenrijkse vlag de lucht in. Dit was een eerbetoon aan Ratzenberger, een eerbetoon met een verhaal. Toen Senna in 1994 dodelijk crashte, vonden de reddingswerkers een Oostenrijkse vlag in zijn cockpit. Het was zijn bedoeling om hiermee Ratzenberger te eren. Het noodlot zorgde ervoor dat dit niet gebeurde, maar Vettel voltooide deze missie. De Duitser gaf een heldenverering van epische proporties. Het was mooi, en Vettels natte ogen waren na afloop oprecht. Sebastian Vettel, een icoon van de sport met een gevoel voor historie.