Hamilton ziet updates niet leveren: "Maken het verschil niet"

Lewis Hamilton kwam vandaag in Imola slechts als zesde over de streep. De Brit had op veel meer gehoopt, maar dat zat er simpelweg niet in. Hamilton baalde als een stekker, want hij wilde stappen gaan zetten. De updates deden nog niet wat hij had verwacht.

Mercedes is één van de vele teams dat dit weekend reed met nieuwe onderdelen. De Duitse renstal hoopte met dit updatepakket de achterstand op de concurrentie te kunnen verkleinen. Dat is zeker niet gelukt, want Max Verstappen, de Ferrari's en de McLarens waren gewoonweg veel te snel. Dat steekt, want Mercedes kan nog steeds de stap naar de top van het veld niet zetten.

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton was allesbehalve blij met het door hem behaalde resultaat in Imola. De Brit was niet tevreden met de updates, hij liet aan de internationale media weten dat die niet leverden: "Ja, die maken het verschil niet. We zetten zeker wel stappen, maar dat zijn wel heel, heel erg kleine stapjes. Toch was mijn tweede stint qua snelheid wel te vergelijken met die van de coureurs die vooraan het veld reden. Maar goed, we komen dan alsnog twee of drie tienden te kort om echt mee te kunnen vechten."