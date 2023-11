Hamilton in zak en as: "Iets klopt niet"

Niet voor de eerste keer dit seizoen kende Lewis Hamilton een rampzalige kwalificatie. De Britse Mercedes-coureur wilde graag meestrijden voor de pole, maar hij kwam niet verder dan de elfde tijd. Na afloop overheerste de teleurstelling en wist Hamilton niet helemaal wat hij moest zeggen.

Hamilton sluit zijn seizoen af met teleurstellingen. Vorige week in Las Vegas ging het al niet goed en ook in de kwalificatie op het circuit van Yas Marina zakte hij door het spreekwoordelijke ijs. De Britse zevenvoudig wereldkampioen had al voorspeld dat het bereiken van Q2 lastig zou worden. Hij kreeg dus gelijk, want zijn snelste rondje was zeker niet goed genoeg om het laatste deel van de kwalificatie te bereiken.

Balans

Na afloop van zijn te korte kwalificatie meldde de uiterst teleurgestelde Hamilton zich bij de internationale media. Terwijl zijn collega's de sessie beslisten, sprak Hamilton met Sky Sports: "Dit was niet goed. Ik heb gewoon moeite met de balans. Ik heb niet echt een antwoord hierop. Om eerlijk te zijn is dit op dit punt gewoon hoe het is. We geven onze auto's dezelfde set-up, maar ze reageren niet hetzelfde."

Iets klopt niet

Hamilton riep direct na zijn snelste ronde al dat er iets niet in orde was met zijn auto. Ook in de microfoon van Sky Sports sprak hij weer soortgelijke woorden uit: "Er klopt gewoon iets niet aan onze kant van de garage. Ik weet zeker dat we hier in gaan duiken, maar we worstelen al het hele weekend met onze auto. Twee elfde plaatsen op rij, ik moet iets doen om Q3 te kunnen bereiken en morgen ga ik proberen stappen te zetten."