FIA gaat experimenteren met AI in strijd tegen Track Limits

Track Limits zorgen dit seizoen voor veel ophef in de Formule 1. Tijdens meerdere raceweekenden werd de uitslag na afloop flink door elkaar geschud omdat veel coureurs extra tijdstraffen kregen voor het overschrijden van de track limits. Om onduidelijkheden te voorkomen gaat de FIA nu experimenteren met AI.

De Track Limits zorgen regelmatig voor veel gedoe in de Formule 1. Het was regelmatig onduidelijk waarom sommige coureurs wel een straf kregen voor het overschrijden van de baanlimieten en waarom andere coureurs geen straf kregen. Het team van Haas ging enkele weken geleden in beroep tegen de uitslag van de Amerikaanse Grand Prix omdat ze van mening waren dat er te weinig straffen voor deze overtreding waren uitgedeeld.

Computer Vision

De stewards wezen het beroep af, maar ze lieten wel weten dat de FIA naar een oplossing moest zoeken om voor minder onduidelijkheid te zorgen. De FIA heeft nu een mogelijke oplossing bedacht. In Abu Dhabi gaan ze experimenteren met kunstmatige intelligentie (AI). Ze gaan het computerprogramma 'Computer Vision' inzetten om de Track Limits beter te handhaven. Op basis van de invalshoeken van de camera kan er sneller worden gezien of de baanlimieten zijn overschreden.

Geneeskunde

Het systeem zal zeer nauwkeurig te werk gaan. Het AI-programma kan de beelden namelijk op de pixel nauwkeurig gaan analyseren. Het kost daarnaast ook veel minder tijd en dat betekent dat de uitslag sneller vast kan liggen. Het programma zal worden bestuurd vanuit het Remote Operations Center van de FIA. Het programma 'Computer Vision' is niet nieuw, want de FIA heeft het systeem opgepikt in de geneeskunde.