Leclerc in zak en as: "Ik kan niet in details treden"

Charles Leclerc kende een enorm teleurstellende Braziliaanse Grand Prix. Eigenlijk reed Leclerc geen eens een race, hij viel al uit in de opwarmronde. De teleurstelling was enorm bij de Monegask en hij zocht na afloop dan ook naar antwoorden. Leclerc baalde als een stekker.

Leclerc stond tijdens de opwarmronde ineens in de bandenstapel op het circuit van Interlagos. Hij was gespind en hij meldde op de boordradio dat hij een hydraulisch probleem had. Hij schreeuwde het uit, want hij zou eigenlijk vanaf de twee plaats gaan starten. Leclerc stuurde zijn wagen nog uit de muur, maar hij kon zijn weg niet vervolgen. Met de teleurstelling in zijn lijf liep hij tijdens de rode vlag terug naar de pitbox.

Leclerc vroeg zich over de boordradio af waarom hij nou altijd zo'n pech had. De Monegask zocht daarna nog steeds naar antwoorden bij Sky Sports: "Ik kwam er achter dat ik een probleem had toen ik het stuur verloor. Ik schoot rechtdoor omdat ik geen hydrauliek meer had. Ik weet wat het is, maar ik kan niet te ver in de details treden. Toen was er ook een ding met de motor en daardoor blokkeerde ik mijn achterwielen. Ik spinde en toen raakte ik de muur, ik kon er echt helemaal niets aan doen."