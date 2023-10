Williams ontvangt flinke boete voor krikincident

Het team van Williams beleefde een zeer tegenvallende kwalificatie in Mexico. Alexander Albon kon de verwachtingen niet waar maken en Logan Sargeant ontving een forse straf voor het inhalen onder de gele vlag. Ook het team zelf sloot de kwalificatie af met een flinke boete.

Tijdens het tweede gedeelte van de kwalificatie raakte AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda een krik toen hij zijn pitbox uitreed. Deze krik was afkomstig van het team van Williams en men had dit object op een onhandige plek in de pitlane geplaatst. Vertegenwoordigers van Williams moesten zich bij de stewards melden en daar boden ze hun excuus aan voor het moment. Ze ontvingen een boete van 20.000 euro waarvan de helft voorwaardelijk is. Bijna een soortgelijke overtreding binnen een jaar moet Williams alsnog het volledige boetebedrag betalen.