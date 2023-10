Sargeant ontvangt flinke gridstraf na fout in kwalificatie

De stewards hadden het gisteravond zeer druk in Mexico. Veel coureurs moesten zich melden voor een overtreding in de kwalificatie, maar de meeste coureurs ontvingen geen straf. Williams-coureur Logan Sargeant liep wel tegen een straf aan, al heeft dat weinig impact op zijn startplaats.

Sargeant haalde tijdens de gele vlaggen aan het einde van Q1 een andere auto in. Dit is vanzelfsprekend tegen de regels en de stewards openden een onderzoek naar de actie van de Amerikaanse Williams-coureur. Ze besloten hard in te grijpen en Sargeant een gridstraf van tien plaatsen te geven, hij start hierdoor nog steeds als laatste. Ook ontvangt hij twee strafpunten op zijn superlicentie.

Sargeant gaf aan dat hij vond dat hij niets verkeerd had gedaan. De Amerikaanse coureur gaf aan dat hij een groen paneel had gezien en dat hij daarom weer het gas intrapte. De stewards oordeelden echter dat hij te vroeg had ingehaald omdat hij het paneel met de groene vlag nog niet was gepasseerd. Dat betekent dus dat hij nog steeds in de zone reed waar de gele vlag hing.