Tost verwacht Hadjar snel op Formule 1-grid

Het team van AlphaTauri was één van de renstallen die gisteren in de eerste vrije training koos voor een rookie. De Italiaanse renstal koos voor Red Bull Junior Isack Hadjar. Teambaas Franz Tost was onder de indruk en hij verwacht Hadjar snel op de grid van de Formule 1.

Naast Hadjar kwamen ook nieuwelingen Jack Doohan, Frederik Vesti, Oliver Bearman en Theo Pourchaire in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico. Ondanks een momentje met de anti-stall in de openingsminuten van de sessie, verliep alles naar wens voor Hadjar. Hij sloot de training af op de zeventiende plaats en dat was zeker geen slecht resultaat van de Franse Formule 2-coureur.

Afzwaaiend AlphaTauri-teambaas Franz Tost was dan ook te spreken over de acties van Hadjar in de vrije training. De Oostenrijker deelde zijn enthousiasme met RaceFans: "Ik moet zeggen dat hij echt geweldig werk heeft geleverd. We zijn allemaal enorm onder de indruk van hem. Hij reed op drie verschillende banden: de prototype, de mediums en de softs. Op al die banden heeft hij het echt geweldig gedaan. Zijn technische feedback was ook goed, als het naast de data legt zie je veel goeds. We zijn allemaal echt onder de indruk en ik verwacht hem snel in de Formule 1."