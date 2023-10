'Red Bull selecteert Formule E-kampioen voor VT1 in Abu Dhabi'

Dit seizoen zijn alle teams weer verplicht om minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens de vrije trainingen. Het team van Red Bull Racing moet dit nog twee keer gaan doen en het lijkt er op dat ze een opvallende beslissing hebben gemaakt. Zowel de coureurs als het raceweekend zijn opvallend.

Red Bull wilde in eerste instantie Liam Lawson twee keer gaan inzetten in een vrije training. Dit plannetje kan echter niet doorgaan omdat Lawson dit seizoen meerdere races heeft gereden als invaller bij AlphaTauri, hij geldt dus niet langer als een rookie. Volgens Autosport heeft Red Bull nu een opvallende keuze gemaakt. Ze willen Red Bull Junior Isack Hadjar en Formule E-kampioen Jake Dennis de kans geven.

Vooral de keuze voor Dennis is opvallend, want hij heeft al jaren niet meer in een Formule 1-wagen gezeten en hij is geen lid van het juniorenprogramma. De Brit is wel verbonden aan Red Bull, hij is namelijk al jarenlang simulatorcoureur voor het team. Volgens Autosport zullen Dennis en Hadjar allebei de eerste vrije training gaan rijden in Abu Dhabi. Dat betekent dus dat Max Verstappen en Sergio Perez dan allebei naast de baan zullen staan. Hadjar krijgt het overigens druk, want het is de verwachting dat hij aankomend weekend in Mexico in VT1 rijdt voor AlphaTauri.