"Red Bull waarschuwt: "Verwacht dat het een saai seizoen wordt".

Het team van Red Bull Racing heerste vorig jaar in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal zegevierde in bijna alles races en Max Verstappen werd met twee vingers in de neus wereldkampioen. Jake Dennis waarschuwt de concurrentie en hij stelt dat Red Bull opnieuw een ijzersterke bolide heeft gebouwd.

Red Bull heeft de touwtjes in de Formule 1 in handen. De Oostenrijkse formatie werd met een enorme voorsprong constructeurskampioen en ze profiteerden van de bloedvorm van Max Verstappen. Hij werd voor het derde jaar op rij wereldkampioen in de sport en hij verbrak afgelopen jaar een enorme hoeveelheid records. Verstappen won negentien Grands Prix en daarmee greep hij ook het hoogste winstpercentage ooit in één seizoen.

Saai

Red Bull en Verstappen gelden dan ook als de grootste favorieten voor het komende seizoen. Testcoureur Jake Dennis heeft slecht nieuws voor de concurrentie in gesprek met The Mirror: "We beschikken wederom over een ongelooflijke snelle wagen. Ik verwacht dat we weer wereldkampioen worden, tenzij Ferrari of Mercedes een seconde weet te vinden. Ik denk dat het een saai seizoen gaat worden in de Formule 1, met Max als de dominante factor."

Formule E

Regerend Formule E-wereldkampioen Dennis geeft eerlijk toe dat Red Bull al vroeg is begonnen met de ontwikkeling van de RB20. Hij verwacht veel van Verstappen en daar hoopt hij zelf ook van te profiteren: "Max is momenteel zo dominant, dat brengt meer kijkers naar de Formule E. Ons kampioenschap komt tot leven, omdat we die dominantie simpelweg niet hebben. We beschikken over een moeilijk en close kampioenschap. Er rijden op bepaalde circuits twintig auto's binnen twee of drie seconden van elkaar. De fans kunnen daar meer van genieten."