Wat viel op tijdens de kwalificatie in Austin?

Gisteren werd op het Circuit of the Americas de eerste vrije training en de kwalificatie verreden. Aangezien het een sprintweekend is, hadden de coureurs maar weinig voorbereidingstijd op de kwalificatie. Er gebeurde een heleboel en GPToday.net zet een aantal van de opvallendste dingen op een rij.

Track limits

De track limits zorgden twee weken geleden in Qatar voor een enorme hoeveelheid verwarring en frustratie. De uitslagen van de sessies werden veel te laat of op onhandige momenten door elkaar geschud. Iedereen was er dan ook klaar mee, maar gisteren in Austin speelden ze toch weer een hoofdrol. Max Verstappen verloor zijn pole position omdat hij dus over de witte lijnen was gegaan. Maar, ditmaal leek er geen discussie te zijn. Er werd niet geklaagd en Verstappen kon zich er eigenlijk wel in vinden.

Red Bull

Het team van Red Bull Racing gold voorafgaand het raceweekend in Austin als de grote favoriet, maar achteraf gezien viel dat best tegen. In de kwalificatie kwamen Verstappen en Sergio Perez niet veel verder dan de zesde en de negende tijd. De onderlinge verschillen tussen de Red Bulls, Ferrari's, Mercedessen en McLarens waren zeer klein. Dat zorgt voor enthousiasme bij de fans, maar de kans is echter groot dat de racepace van Red Bull veel sneller is dan de rest van het veld.

Mercedes

Het team van Mercedes introduceerde dit weekend een nieuwe vloer. Ze hadden slechts één training om een beetje te wennen aan het nieuwe onderdeel. Toch ging dat helemaal niet slecht, want een derde en een vijfde tijd is een prima oogst als men kijkt naar de onderlinge verschillen. Hamilton start morgen als derde in de race en de kans is dus best aanwezig dat hij zijn werkgever kan belonen met een goed resultaat.