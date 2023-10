Horner kritisch op eigen team: "Wij hadden dat ook"

Het team van Red Bull Racing heeft nu al alles gewonnen wat er te winnen valt in het huidige seizoen. In Japan pakte het team de constructeurstitel en afgelopen weekend in Qatar werd Max Verstappen ook wereldkampioen. Teambaas Christian Horner is trots, maar hij weet niet zeker of Sergio Perez nog als tweede kan eindigen in het kampioenschap.

Verstappen is zijn Red Bull-teamgenoot Perez dit jaar overduidelijk de baas. De Mexicaan is bezig met een lastig seizoen waarin hij worstelt met zijn vorm. Ook in Qatar was dit duidelijk zichtbaar, hij bleef steken in Q2 in de kwalificatie, hij crashte in de Sprint en in de Grand Prix ontving hij drie tijdstraffen voor het overschrijden van de track limits. Perez staat nog tweede in het wereldkampioenschap, maar het is nog lang niet zeker dat hij deze positie gaat vasthouden.

Red Bull-teambaas Christian Horner merkt dat er een groot verschil is tussen zijn rijdersduo en de line-ups van zijn concurrenten. In gesprek met Motorsport.com spreekt Horner zich uit: "Voor ons is het belangrijk om beide titels te winnen en dat hebben we gedaan. Het volgende wat je dan wil is een 1-2tje in het kampioenschap. Mercedes, McLaren en Ferrari hebben een duo waarbij er niet veel verschil zit tussen de coureurs. Wij hadden dat eerder dit seizoen ook, maar gedurende het seizoen werd het gat groter."