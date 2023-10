Aston Martin sportief: "Andere teams hebben het gewoon beter gedaan"

Het team van Aston Martin begon op een zeer sterke wijze aan het huidige Formule 1-seizoen. De Britse renstal was het tweede team achter Red Bull Racing, maar inmiddels zijn ze iets teruggezakt. Het team geeft eerlijk toe dat andere teams zich beter hebben ontwikkeld.

Aston Martin was in de eerste races van het huidige seizoen zeer snel. Fernando Alonso bezorgde het team meerdere podiumplaatsen en hij durfde zelfs eventjes te dromen van de zege. Langzamerhand begon de Britse renstal iets terug te vallen, Mercedes, Ferrari en McLaren kwamen allemaal langszij. Aston Martin strijdt zeker nog wel mee om de punten, maar ze zijn zeker niet meer het tweede team.

Beter gewerkt

Bij Aston Martin geven ze eerlijk toe dat andere teams de zaakjes momenteel veel beter voor elkaar hebben. Technisch directeur Tom McCullough is daar nogal duidelijk over in gesprek met Motorsport.com: "Als we puur kijken naar het ontwikkelingsproces en het introduceren van nieuwe onderdelen om de auto sneller te maken, dan hebben andere teams het gewoon beter gedaan."

Verbazing

McCullough geeft aan dat zijn team al had verwacht dat onder meer Mercedes en McLaren grote stappen zouden gaan zetten. Hij baalt wel van de terugval van zijn eigen werkgever: "Aan het begin van het seizoen waren we echt verbaasd dat we het tweede of derde team waren, maar de verschillen tussen de teams aan de top waren toen al zeer klein. We wisten dat er niet veel voor nodig was om weer verder terug te zakken in de rangorde."