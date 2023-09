Wat viel op tijdens de vrijdag in Japan?

Vandaag ging op het circuit van Suzuka het Japanse raceweekend van start. De heren coureurs kwamen in actie in de eerste en de tweede vrije training. Er gebeurde weer zeer veel opvallende zaken op het Japanse asfalt. GPToday.net zet een aantal van deze opvallende zaken op een rijtje.

Het leek wel alsof Max Verstappen wilde laten zien dat het Singaporese raceweekend slechts een incident was. In beide trainingen was de Nederlander oppermachtig. Hij voerde de grote Verstappen-show uit. In de eerste vrije training was zijn snelste tijd geruime tijd een seconde sneller dan de rest. In de tweede training was het gat een stuk kleiner, maar Verstappen was nog steeds oppermachtig. Waar andere coureurs wijd gingen en de kerbstones raakten met hun vloer, maakte Verstappen geen enkele fout. Hij is nu al de topfavoriet voor de race van aanstaande zondag.

Het team van Ferrari introduceerde voorafgaand de eerste vrije training een gloednieuwe vloer. Na een aantal goede resultaten in de voorgaande weken, wil Ferrari ook nu weer schitteren. In beide trainingen eindigde er een Ferrari-coureur op de tweede en vierde plaats. Charles Leclerc en Carlos Sainz wisselden de posities af. Na afloop spraken hun reacties boekdelen: ze barsten van het vertrouwen. Ze spreken nog niet van een zege, maar Leclerc liet wel weten dat het verschil met Red Bull veel kleiner is dan men verwacht.

Het team van Mercedes was vorige week in Singapore nog één van de smaakmakers, maar in Japan waren ze niet eens het zout in de soep. Ze kwamen er simpelweg niet aan te pas. Lewis Hamilton noteerde tweemaal een tijd die allesbehalve goed was voor een plekje in de top tien en George Russell mocht zich gelukkig stellen met de vijfde tijd in de tweede vrije training. Morgen moet het beter gaan voor Mercedes, anders is de kans aanwezig dat beide coureurs niet eens in Q3 eindigen.