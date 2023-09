Hamilton in zak en as: "Ik had geen vertrouwen in de auto"

Lewis Hamilton kende allesbehalve een goede vrijdag in Japan. De Britse Mercedes-coureur worstelde in de eerste twee vrije trainingen met zijn auto. Hamilton baalde vanzelfsprekend van zijn tegenvallende pace, na afloop van de trainingen gaf hij zelfs aan dat hij geen vertrouwen had in de auto.

Hamilton was in beide vrije trainingen langzamer dan zijn teamgenoot George Russell. In de eerste vrije training kwam de Britse zevenvoudig wereldkampioen slechts tot de zestiende tijd. In de tweede training ging het niet veel beter met Hamilton, hij zette ditmaal de veertiende tijd neer. Russell herstelde zich, hij reed in de eerste training de dertiende tijd en later op de dag sloot hij de tweede training af met de vijfde tijd.

Hamilton was na afloop niet tevreden met zijn resultaat. De Brit hoopt op verbetering, maar daarvoor moet zijn team nog de nodige stappen zetten. In een persbericht van Mercedes spreekt Hamilton zich uit: "Het was een enorm uitdagende dag voor ons. Ik had niet zoveel vertrouwen in de auto en dat droeg bij aan onze worstelingen. Het was moeilijk om de balans te vinden en aan het einde van VT2 hadden we dit nog steeds niet gevonden. De banden werden ook heel snel te warm. Daardoor zaten we zover af van de top van de tijdenlijst."