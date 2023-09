Ook Sargeant ontloopt straf in Singapore

Max Verstappen was vandaag niet de enige coureur die zich bij de stewards moest melden. Ook Logan Sargeant was op het matje geroepen. De Amerikaanse Williams-coureur hinderde in het eerste kwalificatiegedeelte de Aston Martin van Lance Stroll. Sargeant komt goed weg, want de stewards hebben hem geen gridstraf gegeven.

Sargeant zat tijdens Q1 overduidelijk de Aston Martin van Stroll in de weg. De stewards bekeken de zaak met veel aandacht, want deze zaak kwam overeen met de blokkeeractie van Verstappen tegen Yuki Tsunoda. De stewards oordeelden dat een reprimande voor Sargeant en een geldboete van 5000 euro voor Williams de juiste straffen zijn. Ze kwamen tot deze straf omdat ze hoorden dat Williams geen waarschuwing aan Sargeant had gegeven.