Williams toont eerste beelden van speciale livery

Het team van Williams rijdt in de aankomende drie Grand Prix-weekenden met een aangepaste livery. De Britse renstal zal tijdens die drie weekenden gaan rijden met een Gulf-livery. De fans mochten stemmen op hun favoriete kleurstelling en Williams deelt nu de eerste foto's van hun auto in deze kleurstelling.

Williams wordt sinds dit jaar gesponsord door Gulf. Het bedrijf heeft een grote historie in de autosport en hun oranjeblauwe kleuren zijn dan ook wereldberoemd. In Singapore, Japan en Qatar rijdt Williams met een Gulf-livery. De fans konden in de afgelopen maanden stemmen op hun favoriet livery en Williams toont nu voor het eerst beelden van deze kleurstelling op de auto. Aangezien de fans voor deze livery hebben gekozen, is het geen geheim hoe het er uit ziet.