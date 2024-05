Marko schrok van Perez: "In godsnaam!"

Het team van Red Bull Racing gold vorige week in Miami als de grote favoriet voor de zege. Max Verstappen vertrok vanaf de pole position, maar hij kwam achter Lando Norris als tweede over de streep. Het had anders kunnen aflopen, en Helmut Marko wijst naar de opvallende actie van Sergio Perez bij de start.

Vorige week ging Perez namelijk de mist in bij de start van de Grand Prix van Miami. De Mexicaan verremde zich, en hij torpedeerde bijna zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. Het scheelde een haartje, of Perez had Verstappen uit de race gereden. Het zorgde voor de nodige vraagtekens, want men vroeg zich af wat Perez aan het doen was. Ook Max Verstappen zette er zo zijn vraagtekens bij.

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft nu ook zijn licht laten schijnen over de actie van Perez. In zijn column voor Speedweek is Marko er nogal uitgesproken over: "Toen Perez na de start in de eerste bocht bijna een crash veroorzaakte, dacht ik bij mezelf: 'In godsnaam!' Het deed me een beetje denken aan Mexico vorig jaar, waar Checo ook zo'n actie uithaalde in de eerste bocht. Godzijdank is het goed afgelopen, want het zou natuurlijk ons waterloo zijn geweest, als hij Max had uitgeschakeld. Het feit dat Leclerc geen goede start kende, verleidde Checo tot deze actie."