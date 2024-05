Sainz trots op Norris: "We zijn allemaal blij voor hem"

Lando Norris won vorige week in Miami zijn eerste Grand Prix. De Britse McLaren-coureur maakte veel indruk, en hij ontving een grote hoeveelheid complimenten. Zijn voormalig teamgenoot en goede vriend Carlos Sainz stelt dat Norris het verdiende om te winnen.

Norris moest er enorm lang op wachten, maar vorige week was het dan echt zover. De Britse coureur profiteerde van de Safety Car, en hij wist daarna Max Verstappen achter zich te houden. Norris maakte geen fout meer, en hij kwam juichend over de finishlijn. Na afloop ontving hij een vrachtlading aan complimenten, veel coureurs en kenners waren blij voor Norris. Niemand ziet het als een gestolen zege.

Ferrari-coureur Carlos Sainz is enorm blij voor Norris. De Spanjaard was in het verleden de teamgenoot van Norris, en ze kunnen het zeer goed met elkaar vinden. Tegenover Motorsport.com spreekt Sainz zich uit: "Ik denk dat het geluk de mensen die het verdienen toekomt. Lando is één van die jongens. In Miami verdiende hij een beetje geluk om zijn eerste race te winnen. Wij coureurs weten wie het verdienen om races te winnen en wie er op het niveau rijdt om races te winnen. Lando rijdt om races te winnen. Nu heeft hij eindelijk gewonnen en we zijn allemaal blij voor hem."