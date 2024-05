Ilott rijdt Indy 500 voor McLaren

Het team van McLaren rijdt sinds een aantal jaar ook in de IndyCar Series. De Britse renstal had in de afgelopen maanden de nodige moeite met het rond krijgen van de line-up, maar dat is nu gelukt. McLaren heeft bekend gemaakt dat Callum Ilott het laatste plekje gaat innemen.

Het was de bedoeling dat David Malukas de derde McLaren-bolide zou besturen dit seizoen. Hij raakte echter geblesseerd, en uiteindelijk besloot men zijn contract te ontbinden. Zijn zitje wordt ingenomen door regerend Formule 2-kampioen Theo Pourchaire, maar de Fransman zal later deze maand niet in actie komen tijdens de Indianapolis 500. McLaren heeft besloten Callum Ilott in te zetten tijdens deze race, de Brit viel eerder dit jaar ook in bij McLaren.

Ilott heeft al ervaring op de Indianapolis Motor Speedway. In 2022 en 2023 reed hij de iconische race al voor het team van Juncos Hollinger Racing. Naast Ilott rijden ook vaste coureurs Patricio O'Ward en Alexander Rossi de Indianapolis 500. Arrow McLaren zet dit jaar ook een speciale vierde auto in voor NASCAR-superster Kyle Larson. Hij zal gaan proberen de zogenaamde Double Duty te volbrengen. Hij wil op dezelfde dag de Indy 500 en de Coca-Cola 600 in de NASCAR rijden.