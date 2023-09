Sainz overvallen in Milaan, vat zelf daders in de kraag

Carlos Sainz speelde gisteren een hoofdrol in de Italiaanse Grand Prix. De Spaanse Ferrari-coureur vocht meerdere felle duels uit met Max Verstappen en Charles Leclerc en hij liet vervolgens de Tifosi juichen door als derde te finishen. Na afloop van de race beleefde Sainz een spannend moment toen hij in Milaan werd overvallen, het liep allemaal met een sisser af.

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix op het circuit van Monza vertrok Sainz met zijn gevolg naar de stad Milaan. Toen hij zijn hotel in het centrum van de stad verliet, werd hij aangevallen door een tweetal personen. Ze beroofden Sainz van zijn dure horloge, maar ze kwamen niet ver. Sainz en zijn mensen gingen op jacht naar de overvallers en ze wisten het duo tot stilstand te dwingen. De daders werden vervolgens opgepakt door de politie. Op beelden in handen van het medium AdnKronos is te zien hoe Sainz daarna in gesprek is met de politie.