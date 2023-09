Alonso vreest voor Ferrari en Williams in Monza

Fernando Alonso begon vorige week goed aan de tweede seizoenshelft. De Spaanse Aston Martin-coureur finishte op Zandvoort als tweede en voor de race op het circuit van Monza van dit weekend zijn de verwachtingen dan ook hoog. Alonso tempert die verwachtingen en wijst naar de teams van Williams en Ferrari.

Alonso kende een sterk eerste seizoenshelft, maar vlak voor de zomerstop leek het alsof de Aston Martin wat snelheid was verloren. Op Zandvoort kwam de Spaanse tweevoudig wereldkampioen echter weer goed voor de dag. Hij zag alleen wereldkampioenschapsleider Max Verstappen voor zich rijden en probeerde hem hij bij de herstart zelfs eventjes aan te vallen. De tweede plaats gaf veel fans goede hoop voor de race op Monza, maar Alonso weet wel beter.

Alonso verwacht namelijk dat zijn Aston Martin niet zo goed past bij het circuit van Monza. Op de legendarische Italiaanse baan spelen topsnelheid en weinig downforce een grote rol. In gesprek met Motorsport.com wijst Alonso dan ook naar Ferrari en Williams: "Ze gaan daar snel zijn. Williams heeft al het hele jaar een goede topsnelheid. Ferrari is, net als in Canada, snel op de lange rechte stukken, in korte bochten en in chicanes. Die twee teams gaan ons waarschijnlijk het weer aan de schenen leggen. De kans is groot dat ze voor het podium gaan vechten."