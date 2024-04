Krack wist niet zeker of Alonso door wilde gaan

Fernando Alonso maakte anderhalve week geleden bekend dat hij zijn contract bij Aston Martin heeft verlengd. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen gaat minimaal tot en met 2026 door in de Formule 1. Volgens Mike Krack bestond er wel twijfel over de contractverlenging.

Alonso rijdt sinds 2023 voor Aston Martin en hij is inmiddels de oudste coureur van het veld. In de cockpit is daar niets van te merken, want Alonso is nog steeds één van de beste coureurs van het moment. De Spanjaard twijfelde in de afgelopen weken meerdere keren aan zijn toekomst in de sport, maar hij heeft toch besloten om door te gaan. Het nieuws kwam voor sommige mensen dan ook als een verrassing.

Ook bij het team van Aston Martin hadden ze niet verwacht dat Alonso zolang door zou gaan. Teambaas Mike Krack legt aan Motorsport.com uit dat hij ook twijfelde over of Alonso wel door wilde gaan in de Formule 1: "Nee, ik was er niet van overtuigd. Toen Fernando bij het team kwam maakte hij duidelijk dat de kalender en het reizen veel energie kost, zeker als je het op de manier doet waarop hij het doet. Er bestaat geen 99 procent risico. Daarom kost het je alles, zeker met een schema zoals deze. Hij heeft zo vaak gezegd, er is geen leven, je bent honderd procent toegewijd of niet."