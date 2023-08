Strijdbare Perez wil toeslaan: "Ik wil Max uitdagen voor de winst in Zandvoort"

Sergio Perez hoopt in de tweede seizoenshelft te kunnen scoren. Na een wisselvallige eerste helft van het seizoen, wil de Mexicaanse Red Bull Racing-coureur laten zien tot wat hij in staat is. In Zandvoort wil Perez beginnen met presteren en hij geeft aan dat hij zich zo goed mogelijk heeft voorbereid.

Perez staat momenteel op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met 189 punten. Zijn teamgenoot Max Verstappen gaat met een fikse voorsprong aan de leiding van het wereldkampioenschap en hij heeft al 314 punten bij elkaar gereden. Perez begon nog goed aan het seizoen met zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, maar daarna ging het steeds iets minder goed. De Mexicaan viel regelmatig vroegtijdig af in de kwalificatie en zag zijn teamgenoot Verstappen alles winnen.

Fabriek

In de tweede helft van het seizoen wil Perez zijn achterstand goed maken. De Mexicaan heeft genoten van zijn vakantie en spreekt zich uit in zijn vooruitblik op het raceweekend in Zandvoort: "Deze week ben ik met mijn engineers aan de slag gegaan in de fabriek in Milton Keynes. Het is altijd mooi om na de vakantie weer met hen bij te praten en we hebben ons goed voorbereid op het weekend in Zandvoort. We zijn er allemaal klaar voor."

Uitdager

Perez sloot de eerste seizoenshelft nog goed af met een podiumplaats in Spa en dat is voor hem een voorbeeld voor de tweede seizoenshelft. Hij doet daar niet geheimzinnig over: "Ik wil verder gaan waar ik in Spa was gebleven. Ik wil constant op het podium staan en ik wil de uitdager zijn. Zandvoort wordt een tricky race, het veld kruipt dichter naar elkaar toe, maar we blijven pushen en als team zullen we het uiterste doen om een goed resultaat neer te zetten, ongeacht wat het weer doet."