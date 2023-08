Red Bull kijkt naar AI: "Je moet eerst zelf het probleem begrijpen"

De Formule 1 probeert zoveel mogelijk mee te groeien met de hedendaagse wereld. Veel teams kijken dan ook met verregaande interesse naar de opkomst van kunstmatige intelligentie, ook wel bekend als AI. Het team van Red Bull Racing bekijkt de opkomst van AI met verregaande interesse en wil het gebruikt hiervan beter onderzoeken.

In de Formule 1 spelen technologieën en zeker ook de computertechnologie een grote rol bij het ontwikkelen van de auto's. In de huidige wereld wordt AI steeds vaker en vaker gebruikt en ook in de Formule 1 kijkt men met verregaande interesse naar de opkomst van deze ontwikkeling. Bij het team van Red Bull Racing kijkt men dan ook naar AI, maar men wil hier wel voorzichtig mee te werk gaan.

Red Bull-hoofdontwerper Craig Skinner is eerlijk over het gebruik van AI binnen het team. Skinner legt in de Talking Bull Podcast uit dat dit geen makkelijk proces is: "Het is zeker een toepassing die we willen onderzoeken. Het heeft zeker zijn voordelen, maar je moet AI wel instrueren. Je moet het leren waar het naar zoekt, dus uiteindelijk gaat het erom dat je het zelf eerst begrijpt. Wat maakt het dat een auto snel is? Wat wil je uit de aero halen? Wat wil je bereiken met de voertuigdynamiek? We gebruiken het en we zijn uit aan het onderzoeken, maar uiteindelijk moet je zelf het probleem begrijpen."