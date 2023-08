Kritiek op Red Bull: "Auto niet zo goed als Max doet blijken"

Max Verstappen is momenteel bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur won bijna alle Grands Prix in de eerste seizoenshelft en profiteerde van de zeer snelle wagen van zijn team Red Bull Racing. De RB19 wordt gezien als de beste auto van het moment, maar volgens Marc Surer ligt het toch iets anders.

Verstappen is hard op weg om voor het derde seizoen op rij wereldkampioen te worden in de Formule 1. De Nederlander won slechts twee Grands Prix niet, die twee wedstrijden werden gewonnen door zijn teamgenoot Sergio Perez. Red Bull is veel sneller dan de rest van het veld, de RB19 is zeer dominant en het team is hard op weg om geschiedenis te schrijven. De concurrentie is ondertussen op zoek naar een oplossing om het gat te dichten.

Red Bull ontvangt veel complimenten en volgens Verstappen komen zijn goede resultaten mede door zijn zeer sterke wagen. Volgens oud-coureur Marc Surer is de RB19 veel minder sterk dan Verstappen doet blijken. In gesprek met het Duitse medium Formel 1 is Surer kritisch: "Ja, Verstappen zit in de beste auto van het veld. Maar, die Red Bull is niet zo superieur zoals Max doet voorkomen. Het verschil dat Max maakt is duidelijk, Perez haalt het meeste uit de auto terwijl Max er net iets meer uitkrijgt."