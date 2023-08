Verstappen: "Niet kunnen winnen is pas saai"

Max Verstappen is hard op weg om op zeer dominante en overtuigende wijze zijn derde wereldtitel te claimen. De Red Bull-coureur verpulvert alle concurrentie en heeft tot dusver tien keer het Wilhelmus gehoord.

2023 is qua actie voor de Nederlander minder boeiend in vergelijking met bijvoorbeeld 2021 waarbij Verstappen een intens titelduel uitvocht met Lewis Hamilton en pas in de laatste ronde van de laatste race het wereldkampioenschap naar zich trok.

Voor Verstappen maakt het niet uit dat de concurrentie het laat afweten. Het zijn de zeges die tellen. "Daarom maakt het eigenlijk niet saai. Daarom ben ik hier. Ik wil winnen", zei hij op F1 Unlock

Toen Verstappen zich bij Red Bull voegde in 2016 was Mercedes de dominante factor. Kruimels die de Duitse fabrikant liet liggen, was voor de overige deelnemers, zoals Verstappen zelf ervaarde bij zijn Red Bull-debuut in Barcelona en daar als 18-jarige de wedstrijd won.

De Nederlander reed gedurende die periode en de jaren daarna het snot voor zijn ogen, maar kwam door het materiaal tekort om elke mee te vechten om poles en zeges.

Nu is Verstappen degene die aan de touwtjes trekt en dat maakt hem een stuk vrolijker. "Om vooraan te staan. Dat maakt het een stuk leuker om naar een raceweekend te komen. Wetende dat je niet kunt winnen, je geen kans hebt - dat is saai voor mij. Dit is het tegenovergestelde", sloot de tweevoudig kampioen dit onderwerp af.