Overzicht: het onderlinge Formule 1-kwalificatieduel na twaalf Grands Prix

Het is een statistiek waar veel Formule 1-liefhebbers likkebaardend naar kijken: het onderlinge kwalificatieduel. Goed, de gescoorde wereldkampioenschapspunten zijn onder de streep doorslaggevend, maar om de teaminterne verschillen genuanceerder te kunnen duiden werken de harde cijfers van het kwalificatieduel mogelijk even goed. Na twaalf van de 22 Grands Prix en in de zomerstop is de tussenbalans op te maken. GPToday.net presenteert een overzicht van het onderlinge kwalificatieduel in de Formule 1.

Red Bull Racing

Max Verstappen 10 - 2 Sergio Pérez

Ook al veegt Max Verstappen de vloer aan met zijn teamgenoot Sergio Pérez, toch heeft de Mexicaanse coureur iets wat maar weinig Formule 1-coureurs kunnen overleggen: een poleposition. Sterker nog, Pérez mocht zowel voorafgaand aan de Saudische Grand Prix én de race in Miami vanaf de eerste startplaats vertrekken. Aangezien Verstappen een veelvoud van dat aantal polepositions kan overleggen, moet de nummer twee van het wereldkampioenschap logischerwijs zijn meerdere erkennen in de Nederlander.

Ferrari

Charles Leclerc 8 - 4 Carlos Sainz

Met kwalificatiebeest Charles Leclerc in huis, die in zijn carrière al liefst twintigmaal vanaf poleposition mocht vertrekken - en dat in het door Red Bull Racing tot dusver gedomineerde Formule 1-seizoen 2023 ook twee keer heeft gedaan, al zij het één keer dankzij een straf voor de originele polesitter Verstappen - lijkt het onderlinge kwalificatieduel bij Ferrari normaal gesproken een gelopen zaak. Echter, Carlos Sainz wist al een aantal keren flink van zich af te bijten, om zijn sneller geachte teammaat op zaterdag al achter zich te houden. Met een tussenstand van 8 om 4 is er voor Sainz echter nog genoeg werk voor de boeg.

Mercedes

Lewis Hamilton 7 - 5 George Russell

Even mocht George Russell aan de stoelpoten van zijn legendarische Mercedes-teamgenoot zagen, maar sinds een tijdje heeft Lewis Hamilton het heft weer in handen. Met een sterke slotsprint tot aan de zomerpauze heeft de oudere van het tweetal Britten de voorsprong in het onderlinge kwalificatieduel en gezien zijn vorm - en het gebrek daaraan in kwalificatietrim bij Russell recentelijk - zou Hamilton het in de tweede fase van dit Formule 1-seizoen zomaar wat verder uit kunnen bouwen.

Alpine

Esteban Ocon 6 - 6 Pierre Gasly

De twee Fransen van het Alpine Formule 1-team zijn perfect aan elkaar gewaagd: zowel Esteban Ocon als Pierre Gasly wist zesmaal sneller te gaan dan zijn teamgenoot in de kwalificatie, maar moest het evengoed precies zesmaal afleggen tegen de directe concurrent. Op zondag heeft Ocon iets meer geluk gehad dan zijn voormalige beste vriend Gasly, die in de stand om het wereldkampioenschap iets minder punten heeft verzameld dan zijn conculega.

McLaren

Lando Norris 10 - 2 Oscar Piastri

Het verschil tussen Lando Norris en debutant Oscar Piastri was een tijdje vrij pijnlijk te noemen, en met een tussenstand van 10 tegen 2 is er nog veel werk te verzetten voor de Australiër. Piastri heeft zich recentelijk echter van zijn allerbeste kant laten zien, met als uitschieter de bijna-pole voor de sprintrace in België. Met een zwaar geüpgradede wagen onder zijn achterste heeft de nieuweling duidelijk meer vertrouwen dan voorheen het geval was. Als Piastri zijn meer ervaren collega nog wil achterhalen, zal-ie er in de komende tien races echter minstens negenmaal voor moeten staan in kwalificatietrim. Een helse klus: als iemand sterk is op zaterdag, dan is het Norris.

Alfa Romeo

Valtteri Bottas 8 - 4 Guanyu Zhou

Dat Valtteri Bottas überhaupt af en toe een puntje in het onderlinge kwalificatieduel moet laten aan Guanyu Zhou, zegt veel over de staat waarin de Finse coureur steekt. Bottas wist in het verleden immers met enige regelmaat een poleposition mee te snoepen in een tijd waarin er vrijwel geen maat stond op Lewis Hamilton. Zhou, niet de snelste van het pak, mag trots zijn op het feit dat het onderlinge duel momenteel op 8 tegen 4 staat. In het geval de Chinees zijn gaspedaal nog iets frequenter toepast, zou hij zijn meer ervaren teammaat het nog moeilijk kunnen maken.

Aston Martin

Fernando Alonso 10 - 2 Lance Stroll

Om hem met zijn leeftijd van 42 jaar nog een relevatie te noemen gaat wat ver, maar de verrassing van het Formule 1-seizoen 2023 heeft zijn minder ervaren - en minder geliefde - teamgenoot uiteraard makkelijk in de zak. Fernando Alonso was tijdens tien van de twaalf races sneller in de kwalificatie dan Lance Stroll en heeft nog maar twee puntjes nodig om het onderlinge duel voor wat betreft het complete seizoen in zijn voordeel te beslissen.

Haas

Nico Hülkenberg 9 - 3 Kevin Magnussen

Dat Nico Hülkenberg snel was, dat was reeds bekend. Maar dat hij na drie jaren afwezigheid - op een paar invalbeurten na - het leven van gewezen hardrijder Kevin Magnussen zó zuur kon maken, daarover spreken velen met verbazing. De bijna 36-jarige Duitser was in negen van de twaalf kwalificatiesessies (voor een hoofdrace) sneller dan zijn Deense teamgenoot en leidt dus met forse cijfers het onderlinge duel.

AlphaTauri

Yuki Tsunoda 8 - 2 Nyck de Vries

Yuki Tsunoda 1 - 1 Daniel Ricciardo

Dat Nyck de Vries om de oren werd gereden bij AlphaTauri, is inmiddels duidelijk. Statistieken liegen niet: in kwalificatietrim was Yuki Tsunoda liefst acht keer sneller dan zijn Nederlandse oud-collega, die zelf tweemaal voor zijn toenmalig teammaat wist te blijven. Des te schokkender was het toen Daniel Ricciardo bij zijn terugkeer in Hongarije zijn eigen AT04 meteen vóór die van Tsunoda parkeerde. De Japanner speelde quitte in Spa, maar weet dat het met ingaan van de zomerstop gelijkspel is.

Williams

Alexander Albon 12 - 0 Logan Sargeant

De enige whitewash in het kwalificatieduel vindt plaats bij het team van Williams, waar Alexander Albon voorlopig in elke allesbepalende tijdtraining zijn teamgenoot is voorgebleven. Het noopt de Britse renstal ertoe om zich voorzichtig te oriënteren op de rijdersmarkt, want een nulscore staat nooit goed. Aan Logan Sargeant de taak om na de zomerpauze het tij (heel snel) te keren.