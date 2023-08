Ook Sargeant op schopstoel, Williams kijkt naar mogelijke vervangers

Nyck de Vries is mogelijk niet de enige Formule 1-coureur die niet de kans krijgt om een volledig Grand Prix-seizoen af te werken in 2023. Ook Logan Sargeant, de tweede van het drietal voltijddebutanten die dit jaar aan de start verschijnt, zit volgens ingewijden namelijk op de schopstoel. De Amerikaanse coureur heeft als enige van de rijders die alle twaalf races reden, nog geen punten gescoord.

GPToday.net heeft van bronnen dichtbij het Williams-team vernomen dat de Formule 1-renstal uit Grove serieus overweegt om haar tweede rijder nog voor het einde van het lopende seizoen uit de wagen te zetten. Een logische vervanger zou Mick Schumacher zijn, aangezien de Duitser, die aan het einde van het vorige jaar nog werd gesommeerd zijn stoeltje bij Haas op te geven, tegenwoordig onder contract staat bij Mercedes en officieel als reserverijder van de achtvoudige constructeurskampioen door het leven gaat.

Aangezien Mercedes de stal van Williams haar motoren levert, is de stap naar Brackley snel gezet. Bovendien hebben Mercedes en Williams in het recente verleden een intense samenwerking gekend als het gaat om het uitlenen of aanstellen van coureurs: zo verruilden Nico Rosberg en Valtteri Bottas het team van Williams immers voor Mercedes en mocht George Russell als Mercedes-junior juist drie jaren rijpen bij Williams.

Overigens worden ook de namen van Nyck de Vries en Frederik Vesti genoemd als mogelijke vervangers van de matig presterende Sargeant. De Vries zou bij de monteurs en engineers een waanzinnige indruk hebben achtergelaten tijdens zijn eenmalige invalbeurt tijdens de Italiaanse Grand Prix van vorig jaar, en de Deense coureur Vesti - een Mercedes-junior en beschermeling van Toto Wolff - is momenteel met Théo Pourchaire verwikkeld in een strijd om de Formule 2-titel. Vesti zou gezien het schema van de Formule 2 niet op korte termijn kunnen instappen.

Over de afgelopen zeven jaren genomen is Williams het Formule 1-team dat de meeste coureurs heeft laten debuteren: bij de renstal uit Grove mochten achtereenvolgens Lance Stroll, Sergey Sirotkin, Russell, Nicholas Latifi, Jack Aitken, De Vries en Sargeant hun allereerste racekilometers afwerken.