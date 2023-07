Wolff gefrustreerd zomerstop in: "Auto stuiterde zelfs op rechte stukken"

Terwijl het Belgische Grand Prix-weekend opnieuw in het teken van een uiterst dominante Max Verstappen stond, konden zijn concurrenten niet meer doen dan hulpeloos toekijken. Zo ook Mercedes-teambaas Toto Wolff, die terugkijkt naar de race op Spa-Francorchamps waarin hij een zorgelijk signaal bij zijn W14-auto terugziet: namelijk het porpoisen.

Sinds de introductie van haar nieuwe aeroconcept van de W14-bolide, heeft Mercedes hier en daar laten zien dat het een stapje voorwaarts heeft gezet op het gebied van performance. Het is weliswaar overduidelijk dat Red Bull nog verreweg de snelste van het veld is, maar met een P4-finish voor Lewis Hamilton hoeft de Duitse renstal niet geheel gefrustreerd te zijn, zo is de mening van velen.

Maar, toch ziet Mercedes-teambaas Toto Wolff een ontwikkeling bij zijn openwielbolide terugkomen dat hem zorgen baart: "Onze limiterende factor was het gestuiter", begint Wolff als hij terugblikt op het Belgische Grand Prix-weekend. "De auto stuiterde zelfs op de rechte stukken. Zelfs Blanchimont was een bocht voor ons – Lewis (Hamilton) moest elke keer van het gas af, terwijl het normaal gesproken een gedeelte is waar je makkelijk vol gas kan."

"We zitten momenteel in een vicieuze cirkel. We stuiteren op de rechte stukken, en zowel onze remmen als de banden raken oververhit. Het is frustrerend om zo de vakantieperiode in te gaan", concludeert Wolff.