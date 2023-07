Uitslag vrije training GP België: Sainz verslaat beide McLarens in de regen

De eerste en vooralsnog enige vrije training voor de Grand Prix van Belgie is verreden. Zoals vaker in Spa regende het pijpenstelen waardoor er uiteindelijk weinig tijden zijn gezet. Ondanks de vele regen is Carlos Sainz in zijn Ferrari de snelste, voor de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris.

Vanwege het sprint-weekend wordt er één vrije training gereden. Er zijn echter verhalen dat de FIA de kwalificatie wil afgelasten, die voor vanmiddag gepland staat. In plaats hiervan wordt vanmiddag een extra training gereden, en het is de vraag wanneer de kwalificatie voor de race van zondag wordt gereden. De FIA wil het tijdschema voor dit weekend aanpassen, en mogelijk zondagochtend die kwalificatie laten plaatsvinden, maar zal overeenstemming moeten vinden met de F1-teams.

Het voordeel hiervan zou zijn dat de zaterdag, met de Sprint Shootout en Sprintrace, wel in normale vorm kan plaatsvinden.